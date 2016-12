Faites monter la chaleur !

Soupe de citrouille aux noix

Soupe de citrouille Fotolia

Tirée du livre de recettes de Mindy Ginsberg « Cooking for the Kosher Kitchen » aux éditions Gefen

Ingrédients :

Environ 500 grammes de citrouille, coupée en dés

2 patates douces, coupées en dés

1 carotte, coupée en dés

2-3 cuillères à soupe d'huile

2 oignons coupés en dés

5 gousses d'ail écrasées

1 cuillère à café de paprika

¼ de tasse d'aneth fraiche, émincée

5½ tasses d'eau

2 cuillères à café de sel

½ cuillère à café de poivre noir, de thym et de marjolaine

½ cuillère à café de gingembre

1 cuillère à café de cumin (optionnel)

½ tasse de vin rouge

Pour la garniture :

Noix et noix de pécan, hachées

Croutons

Préparation :

1. Dans une grande casserole à fond plat, faire sauter l'oignon et l'ail dans une huile chauffée pendant environ 10 minutes. Ajouter le paprika après quelques minutes.

2. Ajouter la citrouille, les patates douces, les carottes, l'aneth et l'eau. Porter à ébullition et laisser cuire pendant ½ heure. Éteindre la flamme.

3. Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients de l'assaisonnement dans un petit bol.

4. Lorsque la soupe est prête, ajouter l'assaisonnement puis le vin et remuer. Laisser légèrement refroidir la soupe.

5. Mélanger avec un bras électrique (ou avec un mixeur deux tasses à la fois). Chauffer et servir.

6. Saupoudrer chaque portion individuelle d'un peu d'aneth supplémentaire, de noix et de noix de pécan puis ajouter les croutons.

Soupe d'os

Tirée du livre de recettes de Sue Spertus Larkey « Soupe d'os et galettes de pain : la table juive yéménite » aux éditions Gefen

Cette soupe pourrait presque être qualifié de plat national du Yémen. Les Yéménites aiment les soupes grasses, mais vous pouvez acheter des morceaux de bœuf plus maigres et préparer votre soupe la veille pour la laisser refroidir toute la nuit et la dégraisser avant de la réchauffer et de la servir.

Ingrédients : (Pour 6 personnes)

1 kilo de pieds de veau bien nettoyés et coupés en morceaux

1 kilo de jarret, coupé en morceaux

2,5 à 3,5 litres d'eau

1 gros oignon

Une tête d'ail, pelée

6 gousses de cardamome

1 grande tomate râpée

1 cuillère à café de Hawayij Tsufra ou plus, au goût

6 pommes de terre moyennes, pelées et coupées en deux dans le sens de la longueur

Sel et poivre

Préparation :

1. Placer la viande dans une marmite et couvrir d'eau à 2 ou 3 cm.

2. Amener l'eau à ébullition, écumer, puis laisser mijoter pendant 6 heures ou toute la nuit. Un dompteur de flammes placé sous la marmite gardera la chaleur. La soupe ne doit pas bouillir mais quelques bulles doivent quand même être visibles.

4. Une heure avant de servir, ajouter le reste des ingrédients dont le Hawayij Tsufra, au goût. Saler, poivrer et laisser mijoter à couvert jusqu’au service.

Chili dans un bol de pain

Chili dans son bol de pain Courtesy

Tiré du livre d'Aviv Harkov « Gouter à la Torah : recettes, divrei Torah et des histoires pour enrichir chaque Shabbat », aux éditions Gefen

Ce plat est exactement ce qu'il faut pour réchauffer sa famille ou ses amis les soirs d'hiver. Si vous trouvez que les bols de pain est trop compliqués à faire, le Chili peut se présenter seul, mais c'est bien dommage…

Ingrédients :

Pour le Chili :

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 oignon rouge moyen, haché

2 carottes moyennes, pelées et coupées en dés

4 gousses d'ail émincées

1 cuillère à café de paprika

½ cuillère à café de cumin

½ cuillère à café de cannelle

1 piment, coupé en dés (facultatif)

½ cuillère à soupe d'origan séché

2 feuilles de laurier séchées

Sel et poivre

2 cuillères à soupe de concentré de tomates

1½ cuillères à soupe de cacao en poudre

1 verre de bière blonde, dégazée

1 bol de tomates hachées avec leur jus

1 kilo de bœuf haché

1 bol de haricots blancs, égouttés et rincés

1 bol de haricots rouges, égouttés et rincés

1 œuf

Pour les bols de pain :

1½ cuillères à soupe de levure sèche

1½ tasses d'eau chaude

1 cuillère à café d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de sucre

1 cuillère à café de sel

½ cuillère à café d'origan séché

3 tasses de farine tout usage

1 tasse + 2 cuillères à soupe de farine de blé complet

Préparation :

1. Dans une grande casserole à fond épais, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Ajouter les oignons, les carottes et l'ail. Couvrir et faire cuire jusqu'à ce que les oignons soient légèrement caramélisés et les carottes ramollies – environ 15-20 minutes.

2. Ajouter le paprika, le cumin, 1/2 cuillère à café de cannelle, le piment (si utilisé), l'origan, les feuilles de laurier, le sel et le poivre et laisser cuire encore 5 minutes. Ajouter le bœuf et remuer jusqu'à ce que la viande commence à brunir.

3. Mélanger le concentré de tomates, la poudre de cacao, la bière et les tomates hachées. Amener le chili à ébullition et laisser cuire à feu très doux pendant 45 minutes.

4. Ajouter les haricots et laisser cuire pendant encore 10-15 minutes. Si vous ne faites pas des bols de pain, servez et appréciez.

5. Démarrer les bols de pain en mélangeant ensemble la levure, l'eau, l'huile d'olive, le sucre, le sel et l'origan dans un grand bol. Ajouter et pétrir les farines jusqu'à obtention d'une pâte lisse mais collante. Malaxer 5 minutes de plus. Couvrir le bol et laisser la pâte lever pendant 15 minutes.

6. Recouvrir l’extérieur de six petits moules à four avec du papier sulfurisé ou bien huiler avant de les placer à l'envers sur une plaque de cuisson également huilée. (Si vous omettez cette étape, vous aurez du mal à retirer vos bols de pain.)

7. Diviser la pâte en six portions égales. Placer chaque morceau de pâte sur une surface farinée et la rouler en un grand cercle de quelques centimètres supérieurs à la circonférence des moules. Placer les cercles de pâte sur les moules à l'envers et étaler bien les côtés en s'assurant qu'ils atteignent les bords mais ne deviennent pas trop minces. Laisser lever la pâte pendant 25 minutes. Les bols de pain commencent à gonfler lorsqu’ils sont prêts. Pendant que la pâte repose, préchauffer le four à 190°C.

8. Casser l'œuf dans un petit bol, le battre à la fourchette puis brosser délicatement la pâte. Enfourner pendant 20-25 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

9. Une fois que les bols de pain sont hors du four, les démouler immédiatement sinon ils continueront de cuire avec la chaleur. Démouler soigneusement pour éviter que les bols ne s'effritent et laisser refroidir sur une grille.

10. Lorsque les bols de pain sont froids, les remplir de Chili bien chaud, servir et déguster.

Zalabiyeh

Tiré du livre de recettes de Sue Spertus Larkey « Soupe d'os et galettes de pain: la table juive yéménite » aux éditions Gefen

Le Zalabiyeh est une spécialité yéménite qui se déguste à l’occasion de Hanukkah. Des morceaux de pâte sont étirés et frits comme des beignets.

L'huile coûtait cher au Yémen, donc la dépense combinée à la symbolique du miracle de la fiole d'huile a donné à ces beignets un air de fête. Ils sont également le petit déjeuner préféré des Yéménites en hiver.

Ingrédients : (pour dix beignets de 15 cm)

2 paquets (30 grammes) de levure fraiche ou 2 paquets (4¼ cuillères à café) de levure sèche

1 pincée – ou plus – de sucre, au goût

3-3¼ de tasses d'eau tiède, légèrement plus chaude si vous utilisez de la levure sèche

5 tasses de farine, tamisée

1½ cuillères à café de sel

Huile de friture

Préparation :

1. Dissoudre la levure et le sucre dans ¼ de tasse d'eau. Si vous utilisez de la levure sèche, mélanger à la farine à l'étape 2.

2. Placer la farine et le sel dans un bol et mélanger. Faire un puit au centre.

3. Verser la levure dans le puit. Ajouter 2½ tasses d'eau. Si vous utilisez de la levure sèche, ajoutez un autre ¼ de tasse d'eau. Mélanger en incorporant bien la farine et en malaxant la pâte à la main jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse et collant. Couvrir et laisser reposer 15 minutes.

4. Avec une main mouillée, pétrir la pâte en faisant glisser votre paume sous la pâte, en saisissant une poignée et en la tirant vers le haut puis en tournant d'un quart la pâte dans le bol. Répéter le procéder pendant environ 3 minutes en mouillant régulièrement votre main pour éviter que la pâte ne colle. La pâte devrait commencer à se décoller des bords du bol et à s'épaissir pour former une masse douce et collante mais avec assez de corps pour tenir en main. Saupoudrer de farine si la pâte semble trop lâche.

5. Couvrir le bol et laisser la pâte lever dans un endroit chaud pendant environ 2 heures, ou jusqu'à ce que de grosses bulles apparaissent sous la surface et que la pâte triple en volume.

6. Avec une main humide gratter la pâte et pétrir 10 fois. La pâte sera toujours un peu collante.

7. Placer le tout près de la zone de cuisson. Verser 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle à frire et faire chauffer jusqu'à ce que l'huile soit bien chaude mais ne fume pas.

8. Avec une main mouillée, prendre une poignée de pâte. Tirer et étirer doucement et la pâte dans toutes les directions jusqu'à obtenir un cercle de 10 à 15 cm. Faire glisser la pâte dans la poêle et baisser à feu moyen. Faire frire le Zalabiyeh jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé et doré. Retourner pour cuire le dessus jusqu'à ce qu'il soit, lui aussi, bien doré. Déposer le Zabaliyeh cuit sur du papier absorbant.

9. Faire frire la pâte restante de la même manière, en ajoutant plus d'huile si nécessaire.

Servir le Zalabiyeh avec du miel ou en accompagnement d’une soupe ou d’une salade.

Galettes de pommes de terre (Latkes)

Latkes de pommes de terre Fotolia

Tirées du livre de recettes de Mindy Ginsberg « Cooking for the Kosher Kitchen » aux éditions Gefen

Ingrédients :

6 pommes de terre

1 petit oignon finement râpé

3 œufs

2 cuillères à café de sel

¼-½ cuillère à café de poivre noir

Huile de friture

Préparation :

1. Râper les pommes de terre très finement. Plonger dans l'eau glacée puis essorer.

2. Placer les pommes de terre râpées dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger.

3. Faire chauffer une poêle avec beaucoup d'huile. Déposer de grandes cuillerées du mélange et le faire frire des deux côtés, jusqu'à ce qu'il devienne brun. Égoutter et déposer sur du papier absorbant.

4. Servir avec de la crème fraiche ou de la compote de pommes.

Remarque : Les Latkes peuvent être congelés, placés sur une plaque à four côte à côte avec une feuille de papier sulfurisé entre chaque couche. Pour réchauffer, préchauffer le four à 200°C avant de placer chaque couche de Latkes avec le papier sulfurisé sur une plaque à four. Les Latkes peuvent être enfournés encore congelés : placer les plaques dans le four chaud et laisser réchauffer pendant 10-15 minutes, jusqu'à ce que les Latkes crépitent.

Ragoût de poulet et lentilles rouges

Tiré du livre d'Aviv Harkov « Gouter à la Torah : recettes, divrei Torah et des histoires pour enrichir chaque Shabbat », aux éditions Gefen

Cette recette simple et savoureuse est un mélange de deux plats rapides qui peuvent aussi être préparés séparément pour un dîner en milieu de semaine. Les lentilles vous aident à comprendre pourquoi Esaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol seulement.

Ingrédients

Pour le poulet :

1 cuillère à soupe de paprika

¼ de cuillère à café de poudre d'ail moulue

½ cuillère à soupe d'ail en poudre

¼ de cuillère à café de clous de girofle

Sel et poivre

½ cuillère à soupe d'huile d'olive

½ cuillère à soupe de vin rouge

4 cuisses de poulet

4 ailes de poulet

Pour le ragoût de lentilles rouges :

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

2 gros oignons blancs, hachés

5 gousses d'ail, émincées

1 cuillère à café de gingembre moulu

1 cuillère à café de curcuma moulu

1½ cuillères à café de cardamome moulue

1 cuillère à café de cumin moulu

1 cuillère à café de paprika

5 tasses de bouillon de poulet

1 cuillère à soupe de concentré de tomates

1 bol de tomates, coupées en dés

2½ tasses de lentilles rouges séchées

2 tasses de pois chiches en conserve, égouttés et rincés

Préparation :

1. Préchauffer le four à 180°C. Mélanger les épices du poulet dans un petit bol puis ajouter le vin et l'huile afin de transformer le contenu en une pâte épaisse et rouge. Frotter cette pâte uniformément sur le poulet pour assurer une grande saveur.

2. Placer le poulet dans un plat de cuisson, couvrir hermétiquement avec du papier d'aluminium et cuire une heure, pendant la préparation des lentilles rouges.

3. Faire chauffer l'huile dans une grande casserole à feu moyen. Faire revenir l'oignon, l'ail, le gingembre et le curcuma pendant environ 7 minutes – ou jusqu'à ce que l'oignon ait ramolli. Ajouter le reste des épices à la casserole et faire revenir le mélange pendant environ 7 minutes – ou jusqu'à ce que les oignons commencent à brunir.

4. Verser le bouillon, le concentré de tomates, les tomates en dés, les lentilles rouges et les pois chiches dans la casserole en amenant le contenu à ébullition douce. Réduire la chaleur, et quand le poulet est cuit, l'ajouter avec tout son liquide, à la casserole.

5. Couvrir le plat et cuire à petit feu pendant une heure et demie. Remuer de temps en temps, jusqu'à ce que le plat épaississe.

Ces recettes sont publiées avec l'aimable autorisation de la maison d'édition Gefen