Hiver de fêtes

Festival de musique de chambre d'Eilat

Le festival annuel de musique de chambre d'Eilat est l'un des principaux festivals internationaux en Israël, attirant un public israélien mais aussi venu du monde entier. En vedettes cette année : le ténor lauréat d’un Grammy Award, Ian Bostridge, pour ses débuts en Israël avec le Camerata de Genève, Gabrieli Consort and Players, le Quatuor à cordes Van Kuijk, le prodige du piano Alexander Malofeev, le Quintette international de Jazz de Jens Lindemann, Alon Olearchik et son trio à cordes, la violoniste Marianna Vasileva, et un concert-cirque pour toute la famille avec le clown Fyodor Makarov. Le festival aura lieu au Dan Hotel Eilat. À l'occasion, la chaine d'hôtels Dan propose des offres speciales comprenant vols, hébergement et entrées au festival.

Dan Hotel Eilat, du 1er au 5 février 2017, www.eilat-festival.co.il

So French So Food

Pour la troisième année consécutive, la Semaine de la Gastronomie Française revient en Israël. Elle investira cette année sept villes israéliennes simultanément : Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Beer Sheva, Tiberiade, Acre et Binyamina. L'occasion pour une délégation de 21 Chefs Cuisiniers français, conduits par Guillaume Gomez, Chef du palais de l'Elysée, de partager leur savoir faire et de dévoiler aux gourmets d’Israël une part du mystère qui entoure cet art culinaire si français. Et Pour la première fois, cet évènement sera l’occasion de mettre à l’honneur la gastronomie d’une région française. C’est la région Rhône-Alpes qui se mobilise cette année pour présenter aux papilles israéliennes le meilleur de son patrimoine.

Du 15 au 20 février 2017. L'intégralité du programme sur www.ambafrance-il.org

Le Prénom version 2016 en Israël

Pierre et Élisabeth (Babou) sont heureux en ménage depuis 17 ans et les parents comblés de deux enfants. Lui est plutôt de gauche, normalien, spécialiste de Montaigne ; elle travaille dans un collège. Ce soir, à la table de Shabbat, ils reçoivent Vincent, le frère de Babou, qui a réussi dans l’immobilier, Anna, sa femme, qui attend un bébé, et Claude, leur ami d’enfance. Entre boulettes de viande et vin rouge, le repas commence bien, jusqu’à ce que Vincent annonce le prénom qu’il a choisi pour son fils... Bernard Bitan, Cécile Bens, Marco Gaon, Richard Achour et Déborah Sellam jouent Le Prénom, mis en scène par Elie Chouraqui. La pièce est en français sous-titrée en hébreu.

Réservations au 074-7268167 (ou au 054-4918950 pour Ashdod)

Les 26 et 27 décembre 2016 à Tel Aviv

Le 3 janvier 2017 à Jérusalem

Le 5 janvier 2017 à Ashdod

Le 10 janvier 2017 à Raanana

Taste of Kinneret Banana Festival 2016

Ce festival amusant allie le tourisme agricole à la gastronomie, et regroupe de nombreuses activités pour toute la famille. Les plus athlétiques pourront s’essayer aux courses ou aux lancés de bananes. Pour les autres, les agriculteurs tiendront un marché de produits locaux. Les festivaliers auront aussi le plaisir de s’adonner à toute une gamme d'ateliers de cuisine ou de faire la fête autour de la mer de Galilée. Les restaurants régionaux proposeront également des menus spéciaux pendant le Festival. Enfin, ne ratez surtout pas l’exposition de photographies intitulée « L’homme derrière la banane ».

Emek HaYarden et Sovev Kinneret, du 22 au 31 décembre 2016, tel. 04-6752727, www.kinneret.info

19ème Festival des sons du désert

Ce festival, qui se déroule au Kibbutz Sde Boqer dans le Néguev, présente le meilleur de la musique israélienne avec des concerts gratuits ainsi que des rencontres intimes avec les musiciens. Des artistes célèbres et de nouveaux talents rendent hommage aux auteurs et compositeurs israéliens les plus célèbres. Il y aura également des concerts spéciaux pour les enfants. Pour le programme complet, rendez-vous sur le site du Festival.

Kibbutz Sde Boqer, du 28 au 31 décembre 2016, Tel. 08-6564115, www.tzlilimbamidbar.co.il

Natalie Imbruglia en concert

La pop star australienne Natalie Imbruglia débarque en Israël pour un concert à Tel Aviv en mars 2017. Devenue célèbre à la fin des années 90 avec son hit Torn, suivi de l'album Left of the middle, elle connait depuis plus de 20 ans un succès planétaire. Natalie Imbruglia c’est aussi les albums White lilies island, Counting down the days ou encore Come to life et des chansons écrites par Chris Martin, le chanteur de Coldplay. La chanteuse se produira à l'Auditorium Mann de Tel Aviv, le 1er mars 2017.

Les billets sont déjà disponibles sur www.viagogo.com

DJ Hardwell à Jérusalem

DJ Hardwell, classé numéro un mondial par la référence DJ Mag Top 100, reviens en janvier 2017. DJ Hardwell, de son vrai nom Robbert van de Corput a connu un succès majeur en un temps très court. Aujourd'hui aux commandes de sa propre émission de radio diffusée sur 25 stations internationales et d'un podcast qui domine le top 10 sur iTunes dans 30 pays, il est aussi classé au Billboard Dance Chart avec son remix de The Wanted Chasing the Sun. Après son concert à guichet fermé en 2013, DJ Hardwell se produira de nouveau en Israël au Jerusalem Pais Arena, le 26 janvier 2017.

Les billets sont déjà disponibles sur www.megatickets.co.il