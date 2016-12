Plaisir d'hiver à deux

Chaque année, pendant les mois d'hiver, les centaines de chambres d'hôtes (connues en Israël sous le nom de tsimerim) situées dans des villages pittoresques de Galilée et du plateau du Golan accueillent un flux régulier de couples désireux de profiter du cadre romantique. Pendant que les plus aventuriers s'adonnent à des randonnées en pleine nature, des excursions en jeep ou des dégustations de vin, d'autres se détendent et passe du bon temps à deux.

Plateau du Golan en hiver Gil Eliyahu

Comme à l'étranger

Naomi Yarden et son mari, qui ont trois filles entre 18 et 27 ans, ont voyagé partout dans le monde, de destinations les plus exotiques aux plus reculées. En janvier dernier, néanmoins, ils ont décidé de passer dix jours de vacances en Galilée et ont tout simplement adoré. « Nous avons séjourné dans un formidable tsimer du Moshav Amirim, et chaque jour nous avons fait autre chose », se souvient Naomi. « J'aime la nature, nous avons donc fait de courtes randonnées lorsque le temps était agréable. Nous avons également pris un guide pour des excursions privées : un jour à Acre, l’autre à Nazareth ou encore Safed. Et comme nous avons séjourné dans la région pendant dix jours, nous avons pris le temps de profiter. Nous avons découvert des personnes et des endroits extraordinaires ».

Le fait qu'Israël soit un si petit pays est en réalité un grand avantage lorsqu’il s'agit de le visiter. Tout est proche. La Galilée, destination préférée des vacanciers israéliens tout au long de l'année, se trouve à seulement deux heures de route de Tel-Aviv mais donne l’impression de changer de pays − en particulier durant l'hiver, quand elle est verte et fleurie, avec ses cours d’eau et ses cascades. Et bien sûr, chaque année dès que les premiers flocons de neige tombent sur le mont Hermon, la plus haute montagne d’Israël devient une grande source d'excitation pour des Israéliens de tous âges, qui font le voyage des quatre coins du pays pour jouer dans la poudreuse et même skier.

« Beaucoup sont spontanés. Dès qu'il commence à neiger sur le mont Hermon, nous voyons tout de suite une flambée de réservations », confirme Assaf Boren, vice-président marketing de l’agence de tourisme LaZafon. « Mais même quand il n'y a pas de neige, les couples qui cherchent un peu de romance hivernale, raffolent du plateau du Golan », affirme Assaf Boren. « Tout est vert et plein de ruisseaux, et beaucoup de tsimerim possèdent des cheminées – ils ont ainsi l'impression d'être à l'étranger ». En outre, il y a tant à faire dans la région, en dehors des longues files d’attentes au pied du Hermon. Les couples aiment visiter les nombreux petits ateliers artisanaux qui produisent de tout : des confitures aux fromages, en passant par l'huile d'olive et même du whisky. Autres attractions populaires : le complexe de Hamat Gader – avec ses sources thermales et sa ferme de crocodiles – ou les impressionnants vignobles de Golan Heights Winery.

Cheminées et jacuzzis

Plus que toute autre chose, le jacuzzi symbolise le plaisir romantique ultime. Jusqu'à il y a environ 20 ans, les tsimerim de Galilée avaient tendance à consister en un hébergement très simple, avec une décoration sans fioritures, de petits lits de style militaire, des meubles rudimentaires et parfois une bouilloire électrique pour faire du café. Avec un peu de chance, il y avait aussi un vieux téléviseur et suffisamment d'eau chaude dans la petite douche.

Les normes ont définitivement changé. De nos jours, la plupart des couples – et même des familles – n’envisagerait même pas de séjourner dans un tsimer qui ne possède pas de jacuzzi privé, de préférence dans la chambre. En fait, la question n'est plus de savoir s'il y a un jacuzzi, mais quelle est sa taille et quelle vue peut ont admiré depuis son bain à remous. Certains endroits ont même des piscines intérieures chauffées.

La plupart des tsimerim offrent maintenant à leurs invités toute une série de petites attentions. Dans la plupart des cas, les chambres sont décorées avec goût et meublées avec des touches personnelles qui créent une atmosphère chaleureuse et magique. Généralement, une bouteille de vin et des rafraîchissements sont offerts, ainsi que des draps fins, des peignoirs, des savons spéciaux et une grande télévision moderne avec un accès illimité à une bibliothèque de films. Mais le nouveau must-have, c’est une cheminée. Une caractéristique recherchée par les Israéliens et qui rend un tsimer ultra-romantique. Il semble y avoir un consensus sur les cheminées. Les Israéliens veulent s’imaginer en Europe, et la Galilée ou le plateau du Golan sont parmi les seules régions d'Israël où il fait assez froid pendant l'hiver pour pouvoir réellement utiliser une cheminée, de préférence en regardant la pluie – ou même la neige – tomber sur les fenêtres. Quoi de plus romantique ?

Hamat Gader Courtesy

L’autre attrait, pour les couples séjournant dans des tsimerim, est la qualité des repas. La plupart des hôtes servent des petits déjeuners gourmet, proposant des spécialités fraîches, faites maison ou provenant de producteurs locaux. Dans de nombreux tsimerim, les clients peuvent même commander leur petit déjeuner en chambre et leur déjeuner dans un panier à pique-nique. Ce qui est sure, c’est que personne ne reste sur sa faim dans le Nord, réputé pour sa myriade d’excellents restaurants servant mille-et-une spécialités, pour tous les prix. La cuisine typique de Galilée est largement basée sur des produits frais et des saveurs méditerranéennes, avec une forte influence libanaise. Rosh Pina, par exemple, un charmant village connu pour ses nombreux tsimerim, offre de nombreux restaurants à quelques minutes de marche. Si vous séjournez dans un endroit plus éloigné, comme sur le plateau du Golan, le dîner peut cependant demander 20 à 30 minutes de voiture.

Oiseaux, cascades et cerisiers

« La plupart des visiteurs font beaucoup de plans avant d'arriver, mais une fois sur place, finissent simplement par se reposer et profiter de l’air pur », affirme Maayan Matz, gérante du tsimer historique et haut de gamme ‘1885’ à Rosh Pina – nommé d’après l’année où il a été construit. « Pendant l'hiver, j'encourage mes clients à, au moins, visiter la réserve naturelle de Hula pour y observer les milliers d'oiseaux. Je leur conseille également de profiter des fleurs sauvages à Givat HaNarkisim. Et quand il pleut, c'est le meilleur moment pour voir les cascades et les ruisseaux de la région. Certains sont près de la route et ne demandent donc pas beaucoup d’effort », poursuit-elle.

Autre activité populaire : les tours en jeep en Galilée ou sur le plateau du Golan. Une excellente façon de voir cette sublime campagne, surtout en hiver, quand la flore est luxuriante. Les jeeps sont conduites par des guides locaux, habitués de ces endroits aux paysages spectaculaires, en particulier du mont Hermon et de la mer de Galilée. Le couple Yarden, qui a passé dix jours dans la région l'hiver dernier, a réservé une excursion mémorable de cinq heures en jeep, au cours de laquelle ils ont pu admirer cerisiers et fleurs sauvages ainsi que des sources d'eau douce. En bonus, leur guide, historien amateur, leur a raconté des histoires fascinantes sur tous les endroits qu'ils ont visités.

Il y a aussi beaucoup de petits villages pittoresques dans le Nord, qui valent le détour. L'un d'eux, est le Moshav Amirim. Fondé en Galilée en 1958 par un groupe de survivants de la Shoah végétariens, Amirim est devenu le premier Moshav végétarien d’Israël. De par l’emplacement privilégier d’Amirim, ses fondateurs – des agriculteurs – se sont rapidement tourné vers le tourisme. Dès le milieu des années 1960, le Moshav est devenu une des premières communautés rurales à ouvrir des tsimerim, et le tourisme est devenu l’activité principale du village. Par la suite, de nombreux tsimerim ont été construits pour accueillir les couples et les familles. Cafés, restaurants, galeries d'art, spas et autres attractions ont suivi. Une des raisons pour lesquelles Amirim attire tant de vacanciers, est parce qu’il est écologique. Toutes les maisons sont entourées de fourrés denses et les allées pleines d'arbres fruitiers qui colorent les jardins. Des vues à couper le souffle de la mer de Galilée sont également visibles depuis plusieurs points d'observation.

Les restaurants végétariens et végétaliens d’Amirim sont renommés et attirent les habitants et les touristes de toute la Galilée. Le café et boulangerie ‘Bait 77’ sert des petits déjeuners et des collations dans sa charmante cour. Tous les pains et les pâtisseries sont cuits sur place et peuvent également être achetés dans la boutique. Le jeudi soir, des pizzas fraîches sont préparées dans le four à Taboon. Les propriétaires gèrent également une galerie d’objets en bois et de broderies faits à la main par les membres de la famille.

Galilée Gil Eliyahu

Rosh Pina est une autre destination populaire. Pleine d'histoire, elle a été l'une des premières communautés agricoles en Israël, sous le patronage du baron de Rothschild au 19ème siècle. Aujourd'hui, ses bâtiments historiques magnifiquement préservés et ses rues pavées en font un centre de tourisme très prisé, avec des chambres d'hôtes de luxe, des restaurants gastronomiques et des boutiques spécialisées.

Outre le grand nombre d’endroits magnifiques où séjourner à Amirim et Rosh Pina, d’autres communautés offrent une sélection d'hébergements idéaux pour les couples comme Had Ness, Moshava Kinneret, Liman et Goren. Pour trouver le meilleur endroit au meilleur prix, consultez les nombreux sites Internet qui fournissent des listes complètes. Alors, allez-y, cet hiver surprenez votre partenaire avec un week-end enchanteur, pour deux.

Jardin des Rois, Moshav Amirim

Gan HaMlachim (« Jardin des Rois ») est l'un des tsimerim les plus luxueux et spéciaux du Moshav Amirim, également connu sous le nom de Moshav végétarien. Situé au point culminant du village avec une vue imprenable sur la mer de Galilée et le sud du Golan, ce tsimer propose deux suites luxueuses, toutes-équipées, pour les couples, chacune dans son propre style. « Nous consacrons beaucoup d'efforts et d'attention aux petits détails afin de donner à nos clients le plus haut niveau d'hospitalité durant leur séjour chez nous », assure Yuval, propriétaire de Gan HaMlachim. « Nous avons choisi de combiner une authentique touche Galiléenne à une installation luxueuse et une technologie de pointe, afin que nos clients puissent profiter de vacances parfaites », promet-il encore.

La « yourte présidentielle » se compose de deux yourtes connectées avec une fenêtre ronde au centre du toit. La yourte a été soigneusement conçue par un architecte afin de profiter pleinement de l'espace. Cette suite spéciale comprend un lit king-size, une cheminée, une machine à expresso, un système de Home-Cinema son Surround et un téléviseur intelligent 55 pouces avec une bibliothèque gratuite de films et de séries télévisées. Le grand jacuzzi privé est parfait pour se détendre et profiter d’une vue imprenable sur la Galilée. En outre, la cuisine ronde, qui a été spécialement créée par un maître artisan, est toujours approvisionnée avec une variété de gourmandises gratuites. Même la salle de bain offre une expérience unique, avec une double douche, des peignoirs et des chaussons confortables et une gamme de savons aromatiques. La yourte dispose également d'un grand balcon depuis lequel vous pourrez admirer le paysage.

Jardin des Rois Courtesy

La suite royale est une luxueuse cabane en bois qui comprend un lit king-size, un Home-Cinema et une grande télévision à écran LCD, une cuisine toute équipée avec une machine à expresso, une cheminée romantique, une sélection de gourmandises gratuites, un grand jacuzzi et une douche à jets. La suite dispose d'un grand balcon donnant sur la mer de Galilée, ainsi que d'une cour avec un coin salon, une balançoire et un jardin. Pour plus d'informations et réservations : www.gan-hamlachim.co.il, tel. 054-3838739

Hamat Gader Boutique Hotel and Spa

Le Hamat Gader Boutique Hotel & Spa, situé sur les hauteurs du Golan offre le cadre romantique parfait pour une escapade d'hiver. Les 29 suites particulièrement bien entretenues et bien aménagées se composent de cabanes en bois situées au milieu des palmiers et d’une végétation luxuriante. Chacune des suites est équipée d’un grand jacuzzi à l'eau des sources thermales de Hamat Gader. L'eau a de multiples qualités médicinales, et rester dans le jacuzzi apaise corps et âme. En plus du jacuzzi, chaque chambre dispose d’une douche moderne et d’une baignoire, et certaines suites disposent également un sauna. Chaque suite est équipée de systèmes de divertissement haut de gamme dont une télévision grand écran avec une multitude de chaines, ainsi que d'un minibar très bien approvisionné.

Le Hamat Gader Boutique Hotel & Spa est l'endroit idéal pour se détendre, et les clients rentrent immanquablement chez eux avec une vitalité renouvelée. Le Spa, moderne, propose une large gamme de soins dispensés par une équipe professionnelle de thérapeutes. Les traitements varient du massage des tissus profonds (à deux ou quatre mains), au massage thaïlandais, aromatique ou shiatsu, en passant par de la réflexologie, un traitement aux perles, ou anti-âge. Il y a aussi des traitements spéciaux tels que ceux aux bols tibétains, aux cristaux, aux pierres chaudes et Ayurveda. La salle de sport entièrement équipée de l'hôtel est ouverte toute la journée.

Comme les bonnes tables sont une part importante de chaque séjour, le restaurant Blue-Bar de l'hôtel offre une excellente cuisine dans une atmosphère agréable. Le restaurant propose une sélection de plats à base de poissons et laitages, élaborés à partir de produits frais et de haute qualité. A la carte : sandwiches, salades, poissons frais ou encore plats italiens.

Les sources thermales de Hamat Gader ont été découvertes il y a 1800 ans par les Romains. Ils ont immédiatement réalisé qu’il s’agissait d’un endroit qui allait attirer beaucoup de monde – ce qui est encore vrai de nos jours. Les sources sont très prisées des touristes et visiteurs du monde entier : grâce à leurs nombreuses qualités médicinales et à la température constante de l'eau (42°C tout au long de l'année), s’y baigner est apaisant et relaxant.

Les sources de Hamat Gader ont des propriétés curatives et peuvent soulager les douleurs articulaires ou musculaires, favorisent le rajeunissement cellulaire et le métabolisme ou encore réduisent la tension artérielle. Le site comprend de grandes piscines et des cascades, des chaises de jacuzzi individuelles et des lits confortables. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur www.hamat-gader.com